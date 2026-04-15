Dichiarazione redditi | il Caf di Confagricoltura a disposizione di tutti

È arrivato il momento di presentare la dichiarazione dei redditi e il Caf di Confagricoltura Piacenza offre assistenza a chi ha bisogno di supporto nella preparazione e consegna della documentazione fiscale. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che devono adempiere a questo obbligo e desiderano ricevere aiuto professionale nel procedimento. La sede del Caf è aperta per fornire informazioni e servizi relativi a questa procedura.