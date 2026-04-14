Sicurezza stradale a Cepagatti il corso di aggiornamento per gli operatori

Giovedì 16 aprile si terrà a Cepagatti un corso di aggiornamento dedicato agli operatori che si occupano di sicurezza stradale. L’iniziativa mira a migliorare le competenze degli operatori in materie di prevenzione e tutela della vita su strada. L’evento si inserisce in un programma volto a rafforzare le pratiche di intervento e a garantire un’applicazione più efficace delle normative in materia di sicurezza stradale.

Migliorare la prevenzione e contribuire alla salvaguardia della vita su strada: questi gli obiettivi del corso di aggiornamento operativo in materia di sicurezza stradale in programma giovedì 16 aprile a Cepagatti.L’iniziativa, gratuita e con iscrizione obbligatoria, è rivolta agli operatori del.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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