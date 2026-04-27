Tre anni di Liberi di esserci | al Consorzio universitario i risultati dello sportello LGBT

Domani mattina, alle 9:30, nell’aula magna del Consorzio universitario di Agrigento, si terrà un convegno intitolato “Liberi di esserci”. L’evento presenta i risultati raggiunti dopo tre anni di attività dello sportello dedicato alle persone LGBT. L’iniziativa si concentra sul lavoro svolto dal servizio per supportare e tutelare le persone appartenenti a questa comunità all’interno dell’ambiente universitario.

L’aula magna Luca Crescente del Consorzio universitario di Agrigento ospiterà domani, alle ore 9:30, il convegno intitolato “Liberi di esserci”. L’evento, voluto dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore alle Politiche Sociali Marco Vullo, è dedicato alla presentazione dei risultati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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