Il consorzio universitario Quinn ha annunciato l’ingresso di LUCENSE come nuovo socio. L’organismo di ricerca con sede a Lucca, fondato nel 1984, si occupa di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico. La collaborazione tra le due realtà mira a promuovere l’innovazione nelle imprese e a sostenere progetti di ricerca in diversi settori.

L’ingresso di LUCENSE segna il ritorno dell’organismo di ricerca tra i soci del Consorzio universitario Quinn, rafforzando la rete di competenze dedicate a ricerca applicata, innovazione e supporto alle imprese Il Consorzio universitario Quinn accoglie LUCENSE come nuovo socio. L’organismo di ricerca con sede a Lucca, fondato nel 1984, opera nel campo della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico a supporto dell’innovazione nelle imprese e dello sviluppo del territorio. L’ingresso di LUCENSE rappresenta anche il ritorno dell’ente all’interno del Consorzio dopo 18 anni. Il centro di ricerca era infatti stato socio ordinario sin dalla fondazione del Consorzio Quinn – allora denominato Qualital – mantenendo tale ruolo fino al 2008. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Il consorzio universitario Quinn dà il benvenuto a Lucense come nuovo socio

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