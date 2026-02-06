Tutela della riserva ricerca e altri risultati | i 25 anni del Consorzio di Torre Guaceto

Questa mattina a Brindisi, nel Palazzo Nervegna, si sono ritrovati rappresentanti di istituzioni, forze dell’ordine, scienziati e associazioni per festeggiare i 25 anni del Consorzio di Gestione della riserva di Torre Guaceto. Un'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti in tutela, ricerca e gestione dell’area protetta.

BRINDISI - Si sono riuniti presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, i rappresentanti delle istituzioni territoriali, delle forze dell'ordine, del mondo scientifico e dell'associazionismo per celebrare i 25 anni del Consorzio di Gestione della riserva. Sigillo di compleanno, il libro: “Torre Guaceto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Torre Guaceto Il Consorzio di Torre Guaceto ottiene il premio “Ambasciatore di Terre di Puglia” Consorzio di Tutela del Valtellina Casera e del Bitto: trent’anni di crescita Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torre Guaceto Argomenti discussi: Interventi Prioritari per la Salvaguardia della Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa; Tecnologo a tempo indeterminato: la lotta paga!; Monte Salviano, approvato il Piano di Gestione 2026; Pianosa al centro della ricerca sui servizi ecosistemici. Viaggio nella riserva del Mucco Pisano, a San Piero la tutela di questa razza raraPisa, 1 agosto 2025 – I primi lavori si svolgono quando è ancora buio. La sveglia, ogni giorno, è prima delle 4, perché mezz’ora dopo gli animali devono ricevere le prime cure. La terra, la ricerca, ... lanazione.it risultato della ricerca per finanziamenti... tutela della biodiversità Prati stabili Finanziamenti regionali e a valere... http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente ... regione.fvg.it Torre Guaceto: 25 anni di successi per la Natura Un traguardo importante per il nostro territorio! Vi aspettiamo venerdì 6 febbraio a Brindisi per celebrare i 25 anni di tutela e sviluppo sostenibile della Riserva di Torre Guaceto. Dove: Palazzo Granafei N facebook La Riserva Naturale di Torre Guaceto rappresenta uno dei più importanti presìdi di biodiversità del Mediterraneo. Preservarla è fondamentale. Per questo siamo preoccupati dalle notizie che circolano sulle nomine dei membri del suo Consorzio di gestione x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.