Travolto da un'auto mentre cammina in via Coccia di Morto a Fiumicino | morto un uomo gravi tre giovani

Questa notte a Fiumicino un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava via Coccia di Morto. L’incidente ha coinvolto una vettura con a bordo tre giovani. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre i tre giovani sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.

Un uomo è morto questa notte in via Coccia di Morto a Fiumicino. Una macchina con a bordo tre giovani lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. I ragazzi hanno riportato gravi ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia a Coccia di Morto: uomo travolto e ucciso da un’autoFiumicino, 25 aprile 2026 – Incidente mortale nella notte in viale Coccia di Morto, a Fiumicino, dove un uomo è stato travolto da un’auto ed è... Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel VaresottoUn ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada . Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vicenza, travolto e ucciso sulle strisce da auto pirata: disposta la perizia cinematica; Torino, rider trovato morto in strada, travolto da un’auto che non si è fermata; Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enne; Ciclista travolto da un'auto sulle strisce davanti al centro commerciale. Travolto da un’auto mentre cammina in via Coccia di Morto a Fiumicino: morto un uomo, gravi tre giovaniUn uomo è morto questa notte in via Coccia di Morto a Fiumicino. Una macchina con a bordo tre giovani lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. I ragazzi hanno riportato gravi ferite. Leggi le notizie in ... fanpage.it Travolto nella notte, auto si ribalta: un morto e tre feritiUn uomo investito mentre camminava su una strada vicino all’aeroporto romano, ricoverate in gravi condizioni le persone a bordo del veicolo ... rainews.it Travolto da un’auto mentre cammina in strada: morto un uomo, gravi tre giovani - facebook.com facebook