Travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria la bimba sta meglio La mamma | È successo tutto in un attimo

Una bambina di 18 mesi è stata investita da un tosaerba guidato dal padre a Loria. Dopo l'incidente, si trova in condizioni stabili e viene monitorata in ospedale. La madre ha riferito che l'incidente è avvenuto in modo improvviso, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'evento.

È stabile e sotto osservazione la bimba di 18 mesi investita dal trattorino tosaerba guidato dal papà a Loria. Migliorano le sue condizioni, ma i medici hanno dovuto amputarle una gamba e la prognosi resta riservata. La mamma: "A un tratto è corsa via, è successo tutto in un attimo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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