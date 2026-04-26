Bambina travolta dal tosaerba a Loria | amputata una gamba cosa è successo nel giardino di casa

Una bambina di un anno e mezzo è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un tosaerba nel giardino di casa a Loria, nel Trevigiano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e, a seguito delle ferite riportate, le sue condizioni sono considerate molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

È in condizioni gravissime la bambina di un anno e mezzo rimasta coinvolta in un drammatico incidente domestico a Loria, nel Trevigiano. La piccola è ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Padova, dove è arrivata in elicottero dopo un primo intervento d’urgenza. I medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. La prognosi resta riservata. Incidente a Loria: cosa è successo nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in giardino con la madre mentre il padre stava tagliando l’erba con un trattorino. Durante una manovra, il mezzo avrebbe travolto la piccola, rimasta incastrata sotto una ruota.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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