Travolta da un’auto sulla Provinciale | donna muore sul colpo

Una donna è deceduta sul colpo dopo essere stata investita da un’auto lungo una strada provinciale. Secondo la ricostruzione, la vittima stava camminando quando è stata colpita dal veicolo, che l’ha sbalzata prima sul cofano, poi contro il parabrezza andato in frantumi, e infine sull’asfalto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

È stata travolta da un’auto mentre camminava lungo la strada provinciale: sbalzata prima sul cofano e poi contro il parabrezza, andato in frantumi, e poi sull’asfalto. Un impatto violentissimo e purtroppo fatale per la donna di 64 anni, morta sul colpo. L’ennesima tragedia sulle strade del basso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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