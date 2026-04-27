Transizione 5.0 risorse per 9,8 mld | piano esecutivo entro fine maggio

Entro la fine di maggio sarà approvato il Piano Transizione 5.0, che prevede un incremento delle risorse a 9,8 miliardi di euro. Il documento, che copre un orizzonte temporale fino a settembre 2028, definisce le misure e gli interventi da attuare nel prossimo futuro. La versione esecutiva del piano sarà presentata nelle prossime settimane, con dettagli sui progetti e le priorità da realizzare.

Il Piano Transizione 5.0 sarà esecutivo entro fine maggio, con risorse portate a 9,8 miliardi di euro e orizzonte fino a settembre 2028. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a Il Messaggero, spiegando che il decreto attuativo, già trasmesso al Mef a inizio gennaio, è stato aggiornato dopo la rimozione del vincolo “Made in Europe” ed è ora in arrivo alla Corte dei Conti. Il nuovo schema arriva dopo il forte utilizzo della precedente misura: il credito d’imposta 5.0 ha registrato un tiraggio superiore alle attese, con oltre 4,25 miliardi impegnati in pochi mesi e quasi 20mila imprese coinvolte, generando investimenti per circa 10 miliardi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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