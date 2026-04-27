Siena-Grosseto | muore 37enne nell’auto in fiamme dopo un incidente

Nella notte tra il 26 e il 27 aprile, sulla superstrada Siena-Grosseto, un’auto è andata a fuoco dopo aver subito un incidente. I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno trovato il corpo di un uomo di 37 anni all’interno del veicolo. La dinamica dell’incidente e le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.

SOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2026 sulla superstrada Siena-Grosseto. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura a seguito di incidente avvenuto sulla S.S. 223 SI GR, al km 57+600, nel comune di Sovicille. Al termine delle operazioni di spegnimento, all’interno della vettura è stato rinvenuto il corpo senza di un uomo di 37 anni. Sul posto anche personale 118, Polizia Stradale e ANAS. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena-Grosseto: muore 37enne nell’auto in fiamme dopo un incidente Notizie correlate Alessandro Pasqualato muore a 42 anni nell'auto finita contro l'autobus Atvo: cinque feriti nell'incidente a PortegrandiPORTEGRANDI (VENEZIA) - Incidente tra un autobus Atvo e un'auto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, lungo la strada provinciale 43. Leggi anche: Giovanissimo muore nell’incidente in motorino: scontro con un’auto