Milano tragico schianto sulla Tangenziale Ovest | perde la vita un uomo di 66 anni

Questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna, si è verificato un grave incidente stradale. Un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito dello schianto avvenuto nel tratto tra le due località. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente tra Corsico e Assago in direzione Bologna. Questa mattina, 12 aprile, si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. Un uomo italiano di 66 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, finendo contro un Tir fermo in una piazzola di sosta. La dinamica ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, attualmente ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause non ancora note. L’auto è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante in sosta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, tragico schianto sulla Tangenziale Ovest: perde la vita un uomo di 66 anni Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di MilanoAssago 12 aprile 2026 - Incidente mortale nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico... Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano: perde la vita un 66enneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...