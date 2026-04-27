Tragedia sulla 379 | il DNA svela l’identità della vittima del rogo

Una tragedia si è verificata sulla statale 379, dove un veicolo è stato coinvolto in un incendio il 11 aprile. Le analisi del DNA hanno confermato l’identità della vittima, un uomo di nome Paride Cazzato. Il conducente della BMW coinvolta nell’incidente è risultato positivo all’alcol e è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

? Cosa sapere DNA conferma l'identità di Paride Cazzato, morto l'11 aprile sulla statale 379.. Il conducente della BMW è positivo all'alcol e indagato per omicidio stradale.. Il riconoscimento di Paride Cazzato, il quarantenne di Tricase perduto nell’incidente sulla statale 379 l’11 aprile scorso, ha permesso alla Procura di Brindisi di autorizzare finalmente la tumulazione della salina dopo gli accertamenti genetici della dottoressa Giacoma Mongelli. Tutto ebbe inizio in quel tratto di strada tra Brindisi e Bari dove la violenza dell’impatto aveva lasciato segni indelebili. Il giovane conducente di una Seat 127 si era ritrovato travolto da una BMW che, procedendo con estrema forza, lo aveva colpito violentemente provocandone la morte per le gravi ustioni subite a seguito del rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla 379: il DNA svela l’identità della vittima del rogo Notizie correlate Giallo nel Po: il DNA svela l’identità dell’uomo trovato nel fiumeDopo settimane di incertezza e ricerche lungo le sponde del fiume, i rilievi genetici hanno finalmente permesso di risalire all’identità dell’uomo il... Identificata la vittima del tragico incidente sulla Bari-Brindisi: la risposta dal test del DnaBRINDISI - L’esame del Dna ha dato ufficialmente un nome all'uomo rimasto vittima del terribile schianto dell’11 aprile scorso sulla strada statale...