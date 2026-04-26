Identificata la vittima del tragico incidente sulla Bari-Brindisi | la risposta dal test del Dna

È stata identificata la vittima dell’incidente avvenuto l’11 aprile scorso sulla strada statale 379. L’esame del DNA ha confermato l’identità dell’uomo coinvolto nel tragico schianto tra Bari e Brindisi. La notizia arriva dopo settimane di attesa, con le autorità che hanno comunicato i risultati delle analisi genetiche. La conferma ufficiale permette di chiarire le circostanze e di portare avanti eventuali approfondimenti legali.

BRINDISI - L’esame del Dna ha dato ufficialmente un nome all'uomo rimasto vittima del terribile schianto dell’11 aprile scorso sulla strada statale 379. Si tratta di Paride Cazzato, 40enne originario di Tricase (Lecce), deceduto nell'incendio della propria auto a seguito di un violento.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Incidente mortale sulla Varesina a Bollate, identificata la vittimaCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Chi è la vittima del tragico incidente in A14Si chiamava Cristian Barbulescu, aveva 46 anni ed era un autista della Fluid Logistic Srl di Faenza la vittima dell’incidente avvenuto ieri... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Uomo morto carbonizzato dopo incidente sulla statale: eseguita l'autopsia. Incidente sulla statale 379, identificata la vittima carbonizzata: era Paride Cazzato, 40 anniConfermato dal test del Dna il riconoscimento dell’uomo morto nello schianto tra Brindisi e Bari. Indagato per omicidio stradale il conducente della Bmw positivo all’alcol test ... lagazzettadelmezzogiorno.it Scontro mortale sulla statale 379: identificata la vittima, è un 40enne di TricaseytSALENTO - È stato ufficialmente identificato l’uomo che ha perso la vita nello avvenuto sabato sera sulla statale 379, nel Brindisino. La vittima è Paride ... corrieresalentino.it