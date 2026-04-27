Tragedia nella notte sulla Cilentana | donna travolta e uccisa da un' auto

Nella notte si è verificato un incidente lungo la strada statale Cilentana, all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord in direzione Capaccio Paestum. Una donna è stata investita da un’auto e ha perso la vita sul colpo. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La Polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Drammatico incidente nella notte lungo la strada statale Cilentana, all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord in direzione Capaccio Paestum, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima – una donna di circa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Scende dall’auto per il cane, tragedia nella notte: Lucia Lamentini travolta e uccisa su una strada buiaCosa è successo nella notte a Lisciano Niccone Una sosta di pochi minuti, una di quelle azioni quotidiane che sembrano innocue. Eboli, tragedia sulla strada: donna travolta e uccisa alla fermata del busLotta alle false promesse: solo tre società professionistiche autorizzate a fare. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragedia nella notte sulla SS107: morti un 46enne e un ragazzo di 19 anni nello scontro in galleria; Tragedia sulla 107: cesareo d’urgenza nella notte, neonata in condizioni gravissime; Frontale nella notte sulla 308: automobilista muore sul colpo; Tragedia nella notte a Fiumicino: un morto e tre feriti gravi. Tragedia nella notte a Varcaturo: 17enne morto in un incidente stradaleVARCATURO – Tragedia nella notte a Varcaturo dove un 18enne ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Secondo quanto ricostruito il giovane era alla guida della sua auto quando, pe ... cronacaflegrea.it CASERTA TRAGEDIA Tragedia sull’A1 a Caserta: camionista travolto e ucciso durante la protesta sul caro carburanteCaserta, 20 aprile 2026 – Dramma nella notte sull’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, dove un camionista di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato investito d ... statoquotidiano.it Una lite tra fratelli ha rischiato di finire in tragedia a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano. Dietro l’incendio divampato la sera del 23 aprile in un appartamento al secondo piano, i carabinieri hanno individuato un gesto doloso compiuto da un uomo di 33 - facebook.com facebook Nel 40esimo anniversario della tragedia di #Chernobyl il #Papa ricorda le vittime del peggior disastro della storia e richiama la Comunità internazionale sui rischi del nucleare. “A tutti i livelli prevalgano discernimento e responsabilità” x.com