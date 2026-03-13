Eboli tragedia sulla strada | donna travolta e uccisa alla fermata del bus

Una donna è stata investita e uccisa questa mattina alla fermata dell'autobus ad Eboli. I carabinieri sono sul posto per condurre le indagini e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima si trovava alla fermata quando è stata investita, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto.

