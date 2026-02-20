Ha ceduto all’improvviso Tragedia in Italia volo nel vuoto di 7 metri | morte atroce

Un incidente tragico si è verificato questa mattina in un cantiere in Italia, dove un lavoratore è caduto da un’altezza di sette metri. La caduta improvvisa ha causato la morte dell’uomo, che si trovava a svolgere le sue mansioni. Il cantiere era attivo già da alcune settimane e si stava procedendo con lavori di ristrutturazione. La scena si è svolta sotto gli occhi increduli di colleghi e passanti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Il destino si è consumato in un istante silenzioso, proprio mentre la giornata sembrava scorrere con la solita cadenza del dovere e della precisione. Un uomo si muoveva con la confidenza di chi conosce bene il proprio mestiere, sospeso tra il cielo e il pavimento di un grande capannone industriale, intento a garantire che tutto funzionasse come previsto. Non c'era presagio di sventura nell'aria gelida di febbraio, solo il rumore sordo dei macchinari in sottofondo e la concentrazione di chi esegue una manutenzione necessaria. Poi, l'improvviso cedimento di una superficie che avrebbe dovuto reggere, il vuoto che si spalanca sotto i piedi e un volo interrotto soltanto dal cemento.