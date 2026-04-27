Tragedia in Gabon | cacciatore esperto ucciso da un branco di elefanti

Un cacciatore statunitense è morto in Gabon a seguito di un attacco da parte di cinque elefanti. L'incidente è avvenuto durante un'escursione nella regione, dove l'uomo è stato aggredito dal branco di pachidermi. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell'incidente o sulle circostanze che hanno portato all'attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

? Cosa sapere Il cacciatore statunitense Ernie Dosio muore in Gabon dopo l'attacco di cinque elefanti.. L'incidente durante la ricerca di un cefalofo mette in discussione la gestione dei safari.. Un safari da 40.000 dollari si è trasformato in un evento mortale nella foresta del Gabon, dove Ernie Dosio, esperto di caccia ai trofei di 75 anni, è deceduto dopo l’attacco di un branco di elefanti mentre inseguiva una rara antilope. L’episodio tragico è avvenuto in uno dei contesti naturali più selvaggi e preservati del continente africano. Il veterano statunitense, noto per la sua lunga esperienza nei safari tra l’Africa e gli Stati Uniti, stava conducendo una spedizione mirata al cefalofo dal dorso giallo, una specie di antilope estremamente ricercata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Gabon: cacciatore esperto ucciso da un branco di elefanti Notizie correlate Tragedia in Gabon: il milionario Dosio ucciso da un branco di elefanti? Cosa sapere Ernie Dosio ucciso da un branco di cinque elefanti nella foresta Lope-Okanda in Gabon. Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in GabonErnie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Travolto dagli elefanti nel cuore del Gabon: la morte di Ernie Dosio riapre il caso della caccia di lusso in Africa; Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in Gabon; Ernie Dosio va per sparare a delle antilopi ma muore calpestato da cinque elefanti; Ucciso da cinque elefanti mentre cacciava: tragedia per un milionario, dettagli inquietanti. Cacciatore di trofei milionario ucciso da un branco di elefanti in Gabon: stava inseguendo una rara antilopeUn milionario americano esperto di caccia ai trofei è morto in Gabon travolto da un branco di elefanti mentre inseguiva una rara antilope ... greenme.it Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in GabonErnie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola antilope ... fanpage.it Telesveva. . Tragedia sul Trigno: una ruota sulla spiaggia di Petacciato, le parole del fratello Alessandro e le ricerche di Mino Racanati vanno avanti #bisceglie #cronaca #ricerche - facebook.com facebook Nel 40esimo anniversario della tragedia di #Chernobyl il #Papa ricorda le vittime del peggior disastro della storia e richiama la Comunità internazionale sui rischi del nucleare. “A tutti i livelli prevalgano discernimento e responsabilità” x.com