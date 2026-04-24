Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in Gabon

Un cacciatore statunitense, noto per la sua ricchezza e passione per la caccia, è rimasto vittima di un incidente nel centro Africa. Poco prima di colpire alcune antilopi, è stato calpestato da un gruppo di elefanti in una riserva naturale del Gabon. La sua morte è avvenuta nel corso di un’uscita di caccia, secondo quanto riportato dalle fonti locali. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alle attività di caccia in ambienti selvaggi.

Ernie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola antilope, in Gabon.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Va a sparare nei Balcani, ma il fucile è irregolare: cacciatore fermato alla frontieraUn quarantacinquenne originario di Parma è stato multato dalla polizia slovena in quanto, durante un controllo avvenuto nei pressi del valico... Consegna fucile a 14enne per sparare, lo filma e mette video su Facebook: cacciatore denunciato dai carabinieriLa scena è stata ripresa in un video di pochi secondi che è stato decisivo proprio per incastrare il 59enne calabrese che è stato denunciato dai... Una raccolta di contenuti Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in GabonErnie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola antilope ... fanpage.it Milionario ucciso da cinque elefanti mentre caccia in Gabon: Ernie Dosio è stato travolto e calpestato dal brancoUn milionario statunitense, appassionato di caccia grossa, è stato ucciso da cinque elefanti mentre cacciava piccole antilopi di foresta nell'Africa centrale. Ernie Dosio, 75 ... ilgazzettino.it