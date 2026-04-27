Tragedia in Campania | schianto tra auto e camion muoiono genero e suocera

Da napolipiu.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente stradale si è verificato in Campania, lungo una strada di Pagani, coinvolgendo un'auto e un camion. Nell'impatto hanno perso la vita due persone, un uomo e una donna, ritenuti rispettivamente genero e suocera della vittima, un carabiniere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

"> Tragico incidente stradale a Pagani: morto un carabiniere e sua suocera. Un drammatico incidente si è verificato a Pagani, nel Salernitano, coinvolgendo un’auto e un camion. Purtroppo, lo scontro ha portato alla morte di due persone: Domenico Allegri, un carabiniere di 59 anni, e Antonietta De Martinis, di 90 anni. I due si trovavano a bordo di un veicolo, con Domenico alla guida e Antonietta come passeggera, quando hanno incrociato il camion che ha causato l’impatto fatale. Le circostanze dell’incidente. Il sinistro è avvenuto nella strada di via Mangioni. Stando alle prime ricostruzioni, sia Domenico che Antonietta sarebbero deceduti sul colpo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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