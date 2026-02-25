Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342: coinvolti quattro veicoli. Morti due uomini di 51 e 70 anni, feriti due giovani di 24 e 26 Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, lungo la Sp342 Como-Lecco nel territorio di Calco, in provincia di Lecco. Il bilancio è pesantissimo: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Lo schianto, come riporta LeccoToday, è avvenuto intorno alle 15.45 e ha coinvolto un autoarticolato e tre automobili. Secondo le prime informazioni i veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, con un impatto estremamente violento. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra un camion e tre autoTragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342 Como-Lecco, in provincia di Lecco.

Temi più discussi: Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra camion e tre auto; ? Incidente sulla SS36, lunghe code a Lecco: traffico in tilt; Un’ora e mezza bloccati nel traffico tra Como e Lecco: la segnalazione dalla provinciale; Schianto a Calco, chi sono le vittime della tragedia.

Lecco, incidente frontale devastante sulla Sp342: morti e feritiGrave incidente a Calco, in provincia di Lecco: frontale sulla Sp342 tra tre auto e un camion. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

L’incubo di trovarsi un’auto contromano in galleria: tragedia sfiorata sulla Statale 36Lecco – Due fari che dall’altra parte si avvicinano sempre più in fretta. La sorpresa che diventa terrore. La lucidità di rallentare e di rientrare subito nella corsia di marcia. Il clacson che suona ... ilgiorno.it

Sedici chilometri di strada che per molti automobilisti si trasformano spesso in una lunga attesa. La segnalazione di un lettore riaccende il tema del traffico sulla Como-Lecco - facebook.com facebook

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della #BIT26 di Milano nello stand di @RegLombardia. Appuntamento il 10/02 h. 16 al Pad. 11 con la premiazione dei nuovi Ambasciatori e Testimonial promossa dalla #Cameradicommercio Com x.com