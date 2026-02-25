Tragedia sulla Como-Lecco | due morti nello schianto tra camion e tre auto

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342: coinvolti quattro veicoli. Morti due uomini di 51 e 70 anni, feriti due giovani di 24 e 26 Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, lungo la Sp342 Como-Lecco nel territorio di Calco, in provincia di Lecco. Il bilancio è pesantissimo: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Lo schianto, come riporta LeccoToday, è avvenuto intorno alle 15.45 e ha coinvolto un autoarticolato e tre automobili. Secondo le prime informazioni i veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, con un impatto estremamente violento. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

