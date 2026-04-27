La procura di Udine sta indagando per omicidio colposo sul decesso di un podista avvenuto a Venzone. Le indagini riguardano un medico sportivo e alcuni cardiologi, con l’obiettivo di chiarire le circostanze che hanno portato alla certificazione e alle dimissioni anticipate dell’uomo, di 54 anni. La vicenda ha portato all’apertura di un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità nel caso.

? Cosa sapere Procura di Udine indaga per omicidio colposo il decesso di un podista a Venzone.. Indagini su medico sportivo e cardiologi per certificazione e dimissioni premature del cinquantquattrenne.. La Procura della di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo il decesso, avvenuto il 3 aprile, di un podista di 54 anni che era crollato durante una gara a Venzone il 28 marzo scorso. L’indagine mira a ricostruire la catena di responsabilità che ha portato alla scomparsa dell’atleta amatoriale, coinvolgendo nel registro degli indagati sia il medico dello sport che aveva rilasciato l’idoneità agonistica a gennaio, sia i cardiologi dell’ospedale di Udine che lo avevano assistito nei giorni successivi al malore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia del podista a Venzone: indagati medici e cardiologi

Notizie correlate

Tragedia a Venzone: indagati medici dopo la morte del runner? Cosa sapere Procura di Udine indaga per omicidio colposo dopo la morte di un runner a Venzone.

Medici indagati, l'assessora Mazzoni: "Vicinanza ai medici, ma necessario garantire i servizi del reparto"La Giunta ha spiegato di mantenere interlocuzioni con l'azienda sanitaria affinché venga assicurata la qualità del servizi.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Femminicidio di Vignale Monferrato, la tragedia della coppia di podisti. Silvio Gambetta era stato un campione locale, Loredana Ferrara l'allieva; Daria Bignardi: 50 anni fa la tragedia del terremoto in Friuli. una scrittrice nata nella baraccopoli ha raccolto i racconti dei genitori e dei compaesani; 1904, la valanga del Beth: la tragedia degli 81 minatori che segnò le Alpi occidentali; Vignale Monferrato, uccisa per strada dall’ex convivente con una coltellata alla gola.

Vengono documentati gli 8 minuti cruciali in cui si è consumata la tragedia nell'interrato del locale, dall'1:20 fino all'1:28 del primo gennaio, quando il circuito ha cessato di funzionare - facebook.com facebook

Nel 40esimo anniversario della tragedia di #Chernobyl il #Papa ricorda le vittime del peggior disastro della storia e richiama la Comunità internazionale sui rischi del nucleare. “A tutti i livelli prevalgano discernimento e responsabilità” x.com