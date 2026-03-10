Medici indagati l' assessora Mazzoni | Vicinanza ai medici ma necessario garantire i servizi del reparto

L'inchiesta che coinvolge otto medici del reparto di Malattie infettive al Santa Maria delle Croci continua a far discutere. L'assessora regionale ha dichiarato di essere vicina ai medici, ma ha anche sottolineato la necessità di garantire i servizi del reparto. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra politica e sanità, con l'attenzione rivolta alle indagini in corso.

La Giunta ha spiegato di mantenere interlocuzioni con l'azienda sanitaria affinché venga assicurata la qualità del servizi. Dall'opposizione l'attacco di Verlicchi (La Pigna): "Azzardo, chiedere chiarimenti" Durante il consiglio comunale odierno, la capogruppo de La Pigna, Veronica Verlicchi, ha chiesto conto all'Amministrazione comunale della propria posizione, a fronte dell'evolvere dell'inchiesta e di alcune chat dei medici finite sulle pagine della stampa locale. “L'intervento del sindaco Barattoni ha richiamato da un lato a una certa cautela sulla vicenda, dall'altro si è scagliato contro il ministro Salvini, ma non ho sentito spendere una parola sul flash mob avvenuto lo scorso 16 febbraio”, ha spiegato la capogruppo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

