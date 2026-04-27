Tragedia a Copacabana | muore un operaio durante il montaggio del palco

Un operaio è morto domenica 26 aprile a Copacabana mentre stava lavorando al montaggio di un palco. La tragedia si è verificata durante le operazioni di allestimento dell’evento, coinvolgendo un solo lavoratore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La notizia ha suscitato grande attenzione nella zona, dove si sono fermate le attività di montaggio.

? Cosa sapere L'operaio Gabriel de Jesus Firmino muore a Copacabana domenica 26 aprile durante il montaggio.. Le autorità avviano le indagini sulla sicurezza del sistema di sollevamento per il concerto Shakira.. Il tragico decesso di Gabriel de Jesus Firmino, avvenuto a Rio de Janeiro dopo un violento incidente sul lavoro alla spiaggia di Copacabana, interrompe i preparativi per il concerto di Shakira previsto nella zona sud della città. Il brutto episodio si è verificato nella giornata di domenica 26 aprile, intorno alle ore 15:20, mentre le squadre di operai erano impegnate da diverse settimane nella costruzione del palco destinato all’evento musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Copacabana: muore un operaio durante il montaggio del palco Notizie correlate Un uomo di 28 anni è morto durante la costruzione del palco per il concerto di Shakira a CopacabanaUn lavoratore di 28 anni è morto durante l'allestimento del palco di Shakira a Copacabana, in Brasile. Tragedia a taranto: operaio muore durante lavori su impianto di illuminazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nei pressi del cimitero San Brunone Un operaio di 38 anni ha perso la vita questa mattina, 13 aprile, a Taranto,... Contenuti utili per approfondire Shakira, tragedia durante il montaggio del palco: muore un operaio. «C'era gente che correva, lui era intrappolato lì sotto»Un dramma ha colpito l'organizzazione del prossimo concerto di Shakira in Brasile: un operaio impegnato nell'allestimento del grande palco ... msn.com Shakira, incidente mortale: schiacciato brutalmente prima del concerto, il videoTragedia prima del concerto di Shakira: operaio muore dopo essere rimasto schiacciato. La testimonianza e il video. donnaglamour.it