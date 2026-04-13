Un operaio di 38 anni è morto questa mattina a Taranto durante lavori su un impianto di illuminazione vicino al cimitero San Brunone. L’incidente è avvenuto nei pressi di questa località, senza ulteriori dettagli sul momento o sulle cause. La vittima stava eseguendo interventi di manutenzione quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nei pressi del cimitero San Brunone. Un operaio di 38 anni ha perso la vita questa mattina, 13 aprile, a Taranto, mentre era impegnato in alcuni interventi su un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone. La dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una gru durante le operazioni di manutenzione quando è stato improvvisamente colpito da un palo della luce, che sarebbe crollato all’improvviso, forse a causa del forte vento. L’impatto si è rivelato fatale. Indagini in corso. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate a quanto accaduto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a taranto: operaio muore durante lavori su impianto di illuminazione

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