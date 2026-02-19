Travolto dal trattorino muore agricoltore di 66 anni

È morto nel campo di famiglia, quello che ogni giorno raggiungeva per prendersi cura della terra e del verde. La tragedia, l'ennesima sul lavoro, ieri mattina intorno alle 10. La vittima si chiamava Giuseppe Viscardi, 66 anni. L'uomo, per cause da accertare, è stato travolto dal trattorino con cui stava lavorando il terreno dell'anziano padre, in via Vivaldi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 66enne era impegnato con un piccolo trattore quando, durante una manovra nelle vicinanze di un muretto, una ruota del mezzo si è piegata leggermente. A quel punto il trattore lo ha raggiunto all'addome.