Un giovane agricoltore di 35 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato investito e schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un campo di San Quirico di Moriano, frazione del comune di Lucca. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto l’uomo che si trovava alla guida del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Lucca, 26 marzo 2026 – Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa dopo essere stato travolto e schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando in un campo nella frazione di San Quirico di Moriano (Lucca). Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l'uomo sarebbe improvvisamente caduto a terra mentre il mezzo agricolo era in movimento. Incidente mortale col trattore, tragedia a Montespertoli Il trattore, senza freni né controllo, è passato sopra il corpo del giovane lavoratore, schiacciandogli il bacino e le gambe. L'impatto del pesante macchinario ha causato lesioni da trauma da schiacciamento estremamente profonde, rendendo immediatamente gravi le condizioni del ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto e schiacciato dal suo trattore: grave giovane agricoltore

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