La giunta comunale ha deciso di presentare la variazione di bilancio 2026 al Consiglio comunale il 30 aprile. La manovra include fondi destinati alla manutenzione e al turismo, con l’obiettivo di coprire le perdite di Conerobus previste per il 2024. La decisione arriva in un momento di urgenza, con l’intento di garantire risorse per settori fondamentali della città.

? Cosa sapere La giunta Silvetti presenta la variazione di bilancio 2026 al Consiglio il 30 aprile.. I fondi finanzieranno manutenzione e turismo coprendo le perdite di Conerobus del 2024.. Il prossimo 30 aprile, in sede di Consiglio Comunale, la giunta di Silvetti sottoporrà all’approvazione la prima variazione di bilancio del 2026 insieme al rendiconto dell’esercizio precedente. Dopo un inizio d’anno caratterizzato da una gestione amministrativa piuttosto statica, con pochi provvedimenti di rilievo e quattro mesi trascorsi senza grandi scossoni, l’amministrazione comunale sembra finalmente pronta a dare una svolta operativa. Il movimento decisionale si è concretizzato nella preparazione di una manovra di assestamento che mira a intervenire su settori vitali per il tessuto locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comune, manovra d’urgenza: la giunta accelera sul nuovo bilancio

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