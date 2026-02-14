Una madre in attesa | il toccante racconto di Patrizia tra dolore e speranza per il figlio Domenico

Patrizia, in attesa di conoscere le sorti di suo figlio Domenico, vive giorni intensi tra momenti di dolore e piccoli segnali di speranza. La donna si trova in un reparto di terapia intensiva, dove ogni sguardo e ogni parola sono pieni di significato. Con voce calma, descrive i giorni passati a contare i respiri di Domenico, cercando di mantenere viva la forza dentro di sé. La sua testimonianza rivela un mix di emozioni forti e di una determinazione che non si spegne.