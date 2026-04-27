Tra promesse svanite e scarpe di lusso | il caos del Bamba del mese

Il Bamba del mese di Vittorio Feltri si concentra sui paradossi politici del 27 aprile 2026, evidenziando promesse non mantenute e controversie di varia natura. Tra gli episodi trattati, si parla di eventi legati a scarpe di lusso e situazioni che hanno attirato l’attenzione pubblica. Il testo offre un resoconto dettagliato delle vicende accadute in quel periodo, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

?? Cosa sapere Il Bamba del mese di Vittorio Feltri analizza i paradossi politici del 27 aprile 2026. Le incongruenze su Schlein, Salis e Gravina evidenziano il distacco tra politica e realtà. Lunedì 27 aprile 2026, la trentesima edizione dell'anti-premio ideato da Vittorio Feltri mette in luce una serie di paradossi politici che spaziano dalle promesse elettorali ormai svanite alle gaffe sportive, confermando un clima nazionale dove l'assurdo prende il sopravvento sulla realtà. Il quadro che eme .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra promesse svanite e scarpe di lusso: il caos del Bamba del mese Notizie correlate Jaddico, la complanare dimenticata: promesse svanite e sicurezza mai arrivataDopo annunci e impegni tra Comune e Anas, nessun intervento sulla strada che conduce al Santuario. Sanità, il dubbio su Brucchi: promesse svanite per il Val VibrataIl Comitato Civico per la tutela dell’Ospedale Val Vibrata e della sanità pubblica ha espresso forti dubbi sull’efficacia della nomina di Maurizio...