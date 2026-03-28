Un gruppo di cittadini e pellegrini ha scritto nuovamente riguardo alla condizione della complanare che conduce al Santuario di Jaddico. La strada, spesso trascurata, rimane priva di interventi concreti per migliorare la sicurezza e mantenere le promesse di intervento fatte in passato. La lettera denuncia lo stato di abbandono e il mancato rispetto degli impegni presi dalle autorità competenti.

Dopo annunci e impegni tra Comune e Anas, nessun intervento sulla strada che conduce al Santuario. Pellegrini, residenti e religiosi denunciano degrado, buio e pericoli: “Basta sopralluoghi, servono fatti” Ci ritroviamo a scrivere per l’ennesima volta circa la vergognosa situazione in cui versa la complanare che conduce al Santuario di Jaddico. Dopo che in questi mesi, attraverso dichiarazioni fatte in pompa magna, qualche esponente del Comune di Brindisi affermava la reale possibilità, in sinergia con Anas, di intervenire finalmente ad illuminare e mettere in sicurezza la strada. Passati ormai mesi da quelle affermazioni (e le elezioni.) e... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Jaddico, la complanare dimenticata: promesse svanite e sicurezza mai arrivata

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