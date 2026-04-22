Sanità il dubbio su Brucchi | promesse svanite per il Val Vibrata

Il Comitato Civico che si occupa dell’ospedale Val Vibrata ha sollevato dubbi riguardo alle promesse fatte in passato sulla struttura sanitaria. Secondo quanto riferito, alcune di queste promesse non sarebbero state mantenute, generando insoddisfazione tra i cittadini e i rappresentanti locali. La questione riguarda principalmente l’assistenza sanitaria offerta e le rivendicazioni sul potenziamento dei servizi presenti. La situazione ha attirato l’attenzione di diverse parti interessate nella regione.

Il Comitato Civico per la tutela dell’Ospedale Val Vibrata e della sanità pubblica ha espresso forti dubbi sull’efficacia della nomina di Maurizio Brucchi alla guida dell’Agenzia Sanitaria Regionale, dopo un mese dall’insediamento in cui non sono emersi segnali concreti di attività verso le istanze del territorio. La realtà locale si trova oggi a fronteggiare un silenzio che solleva interrogativi sulla possibilità che il nuovo Direttore operi con una sovranità limitata, ostacolato da presunti conflitti d’interesse legati al suo passato ruolo di Direttore Generale presso la ASL aprutina. Le promesse svanite tra aspettative politiche e paralisi gestionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, il dubbio su Brucchi: promesse svanite per il Val Vibrata Notizie correlate Jaddico, la complanare dimenticata: promesse svanite e sicurezza mai arrivataDopo annunci e impegni tra Comune e Anas, nessun intervento sulla strada che conduce al Santuario. Val Vibrata sotto controllo: fuggitivi e 4 guidatori ubriachiLe forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza lungo l’asse della Val Vibrata, portando a risultati concreti che spaziano dai controlli...