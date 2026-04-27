Tra onde scultoree un make-up studiato al millimetro e una cura del dettaglio che non lascia nulla al caso l' ultimo look della sindaca di Genova è un capolavoro di diplomazia estetica

La sindaca di Genova ha sfoggiato un look curato nei minimi dettagli, con un trucco preciso e un'acconciatura studiata. Le sue scelte estetiche sono state accompagnate da un abbigliamento che ha attirato l’attenzione, sottolineando un’immagine di raffinatezza e cura personale. L’insieme del suo stile ha suscitato commenti e discussioni tra i presenti, contribuendo a rafforzare la sua presenza pubblica come figura rappresentativa della città.

L a sindaca di Genova si prende lo scettro di icona di stile che incarna il volto moderno delle istituzioni. Ieri sera Silvia Salis ha illuminato lo studio di Che tempo che fa con una scelta di look che emana eleganza contemporanea a largo raggio. Il look total denim, solitamente relegato al tempo libero, diventa mise di chi sa guardare al futuro senza dimenticare la concretezza. Silvia Salis denuncia gli insulti sessisti online: «Mi dicono “sei una put.a”» X Oltre il semplice outfit primaverile, va in scena una scelta di campo. Una trama forte per un carattere (da ex atleta olimpica) che non teme le sfide, grazie soprattutto al contributo di trucco e pettinatura.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra onde scultoree, un make-up studiato al millimetro e una cura del dettaglio che non lascia nulla al caso, l'ultimo look della sindaca di Genova è un capolavoro di diplomazia estetica 10 CONSIGLI MAKE-UP che avrei voluto scoprire prima! #makeup Notizie correlate Sinner vince all’esordio al Miami Open ma non lascia nulla al caso: “Ho fatto anche un paio di errori”Jannik Sinner parte con il piede giusto al Miami Open 2026, battendo Damir Dzumhur 6-3, 6-3. Dal front row di Louis Vuitton, l'attrice 29enne riscrive le regole del corto. Un sofisticato bixie cut color cioccolato fondente che doma il riccio naturale in onde scultoree di ispirazione gamine alla Audrey TautouL’ultima giornata della Paris Fashion Week si chiude con l’epifania beauty firmata Zendaya.