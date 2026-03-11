Dal front row di Louis Vuitton l' attrice 29enne riscrive le regole del corto Un sofisticato bixie cut color cioccolato fondente che doma il riccio naturale in onde scultoree di ispirazione gamine alla Audrey Tautou

Durante l’ultima giornata della Paris Fashion Week, un’attrice di 29 anni si è seduta in prima fila all’evento di Louis Vuitton per presentare il suo nuovo look. Ha sfoggiato un taglio bixie color cioccolato fondente, che valorizza il riccio naturale con onde scultoree ispirate allo stile gamine di Audrey Tautou. La scena si è conclusa con un’epifania di bellezza firmata Zendaya.

Louis Vuitton | Fall Winter 2026/2027 | Paris Fashion Week Men’s

