Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono attualmente ferme, senza sviluppi recenti. La situazione si è progressivamente bloccata dopo una serie di negoziati falliti e accuse reciproche. La mancanza di comunicazioni ufficiali e di gesti concreti ha contribuito a mantenere le relazioni in una fase di stallo che, al momento, non mostra segnali di miglioramento o di venir meno.

La guerra in Medio Oriente è in una fase di stallo, perché i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono fermi e perché lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. In realtà è più corretto parlare di due guerre: quella tra Stati Uniti e Iran e quello tra Israele e Hezbollah, in Libano. Partiamo dalla prima. Dallo scorso 8 aprile tra Stati Uniti e Iran è in vigore un cessate il fuoco che Trump ha esteso a tempo indefinito, e che sta rispettando anche Israele. I bombardamenti si sono fermati. La possibilità che ci siano nuovi negoziati però si sta complicando. I primi colloqui di pace – e finora ultimi – si sono tenuti tra l’11 e il 12 aprile in Pakistan,...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tra Iran e Stati Uniti è tutto fermo

Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

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