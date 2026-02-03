Prove di dialogo tra Stati Uniti ed Iran

Questa settimana a Istanbul si terrà un vertice tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di avviare un dialogo diretto. Al centro della discussione ci sarà il dossier nucleare, ma la Francia ha chiesto di approfondire anche le repressioni nel paese. La tensione tra le due nazioni rimane alta, e questa riunione potrebbe rappresentare un passo importante, anche se ancora tutto è in fase di definizione.

