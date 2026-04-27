Tra le persone coinvolte nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream si trova una donna nota con lo pseudonimo “Freya”. Secondo un articolo del Wall Street Journal, questa figura sarebbe un’ex modella ucraina. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla sua identità reale o sul suo ruolo specifico nell’operazione. La notizia si basa su fonti giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni di un analista.

Tra i sabotatori dei gasdotti Nord Stream c’era una donna. Identificata con lo pseudonimo “Freya”, si tratterebbe – sostiene il giornalista del The Wall Street Journal, Bojan Pancevski – di un’ ex modella “hot” ucraina. Nel suo libro, Pancevski sostiene di aver incontrato presunti autori e mandanti dell’operazione. Secondo il racconto, riporta il tabloid tedesco Bild, la donna avrebbe avuto un passato nel mondo delle riviste per adulti: da giovane frequentava la vita notturna di Kiev e lavorava occasionalmente come modella, posando anche per servizi fotografici provocanti. In uno scatto, finito sulla copertina di una rivista, appariva con un cappotto da capitano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra i sabotatori del Nord Stream c’era un’ex modella ‘hot’ ucraina: chi è “Freya”

Notizie correlate

North Stream: storia di Freya, la modella sexy che fece saltare il gasdottoL’unità d’élite ucraina che fece saltare il gasdotto North Stream reclutò anche dei civili per preparare il sabotaggio e tra questi c’era anche...

Leggi anche: Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Design week: guardiamo i volti felici e ascoltiamo le voci, così diventeremo migliori; La Notte Bianca del Salone del Mobile per scoprire le idee che hanno fatto storia; Il pranzo della domenica da Donburi House, tra katsu sando e il burger ideato con Guè; Madre, figlia e compagno arrestati per spaccio: coltivazione in balcone.

Tra i sabotatori del gasdotto Nord Stream 2 c’era una ex modella erotica ucraina. Era la più coraggiosa di tuttiTra i sabotatori del gasdotto Nord Stream 2 c'era una ex modella erotica ucraina. Era la più coraggiosa di tutti ... blitzquotidiano.it

Ex pornostar e sabotatrice: la storia incredibile dietro il sabotaggio di Nord StreamL'inchiesta giornalistica che sta scuotendo le cancellerie europee e i servizi di sicurezza internazionali getta una luce nuova e quasi romanzesca sul ... thesocialpost.it

Attentato gasdotto Nord Stream 1 e 2, giornalista Pancevski: “Zelensky sapeva del sabotaggio e l'ha approvato" - VIDEO x.com

Calenda giustifica l’attacco ucraino al gasdotto Nord Stream: polemica rovente https://www.ildesk.it/attualita/calenda-giustifica-lattacco-ucraino-al-gasdotto-nord-stream-polemica-rovente/ - facebook.com facebook