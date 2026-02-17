Dai vulnerabili alle app di incontri ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina

La Russia ha iniziato a reclutare sabotatori in Europa e Ucraina, sfruttando le vulnerabilità di persone disperate o in difficoltà. In particolare, utilizza app di incontri, dove agenti russi si presentano come donne per avvicinare uomini disoccupati, migranti o persone fragili. In alcuni casi, queste persone vengono ingannate e coinvolte in operazioni di spionaggio o sabotaggio.

(Adnkronos) – Vulnerabili, ma anche disoccupati e migranti. Oppure uomini iscritti alle app di incontri, dove agenti di Mosca si fingerebbero donne per entrare in contatto con potenziali sabotatori. E’ così, secondo quanto rivelano il Financial Times e gli 007 ucraini, che la Russia di Putin recluterebbe – spesso con l’inganno – nuova ‘forza lavoro’ per combattere la sua guerra ibrida ai danni di Ucraina ed Europa. Ci sarebbero stati già 145 incidenti che sembrano poter essere ricondotti a una campagna ibrida della Russia contro l’Occidente. L’aumento di agenti ‘a perdere’ arriva dopo che i Paesi europei hanno espulso centinaia di funzionari dell’intelligence russa che operavano con copertura diplomatica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina Oltre l’Ucraina, lo scenario di Alberto Pagani: “Ecco perché la Russia vede l’Europa come una minaccia” Ucraina-Russia, ecco le garanzie per convincere Kiev: i documenti di Usa e Europa L'articolo analizza le garanzie offerte da USA ed Europa a Kiev per rafforzare la sicurezza dell'Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #OperationNeusploit: l'arte del #cyberspionaggio in azione Nel mondo della #cybersecurity, la velocità è tutto! Scopri come il famigerato gruppo #APT28, legato alla #Russia, ha trasformato una vulnerabilità di #MicrosoftOffice in un sofisticato vettore di - facebook.com facebook