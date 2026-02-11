Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, i due sono pronti a riprendere le telecamere, anche se in programmi diversi. Prestes sarà nel nuovo show di qualche rete, Martinez sta valutando le proposte. Per ora, entrambi cercano di ricostruire il loro percorso nel mondo dello spettacolo.

Helena Prestes e Javier Martinez: il dopo Grande Fratello è un nuovo inizio in TV, ecco cosa è emerso. C’è una strana leggenda che aleggia attorno ai concorrenti del Grande Fratello: finito il reality, finisce anche la magia. Ma Helena Prestes e Javier Martinez stanno dimostrando che, a volte, la porta rossa non si chiude. Si trasforma. Dopo settimane sotto l’occhio costante delle telecamere, tra confessionali notturni e dinamiche incandescenti, Helena e Javier tornano in TV con un’energia diversa. Non più concorrenti, ma protagonisti consapevoli. Non più pedine di un gioco, ma narratori di sé stessi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco dove

Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti a tornare in TV, questa volta per mettersi alla prova in nuove sfide.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trascorrere un San Valentino in anticipo, con una fuga romantica che ha già acceso le voci tra amici e fan.

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in televisione: ecco quando e dove

Helena Prestes contro Javier Martinez Ma assolutamente no È solo una "sfida" in famiglia I due saranno infatti protagonisti della puntata che andrà in onda il prossimo 16 Febbraio di "Celebrity Chef" con Alessandro Borghese