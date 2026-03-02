Monreale i fratelli Ferraro aprono un nuovo locale | nasce Bisanzio Bistrot nel quartiere Ciambra

I fratelli Ferraro hanno aperto un nuovo locale nel quartiere Ciambra di Monreale, chiamato “Bisanzio Bistrot”. L’inaugurazione è avvenuta recentemente, portando una novità gastronomica nel quartiere. Il locale si trova in una zona caratterizzata da vicoli suggestivi e elementi storici. La struttura offre un luogo di ritrovo per la comunità locale e visitatori.

MONREALE – C'è una nuova eccellenza nel quartiere Ciambra di Monreale, dove il tempo pare essersi fermato tra vicoli suggestivi e memorie storiche. Ha inaugurato "Bisanzio Bistrot", l'ultima scommessa imprenditoriale e creativa dei fratelli Saverio e Gaetano Ferraro. Già stimati per il loro talento magistrale nell'arte della ceramica, i fratelli Ferraro hanno scelto di estendere i confini della propria ricerca estetica, traslando la creatività dal tornio alla tavola. Bisanzio Bistrot non rappresenta solo un locale, ma un "cenacolo ideale" in cui l'arte decorativa incontra la cultura del buon gusto. La mission del progetto è ambiziosa: rilanciare uno degli scorci più antichi e affascinanti di Monreale attraverso una selezione accurata di prodotti di nicchia del territorio.