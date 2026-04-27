Tozzi contro Burioni sulla caccia | scontro via social tra due star della divulgazione
Due figure note nel campo della divulgazione scientifica si sono affrontate sui social, in particolare sulla piattaforma X, riguardo alla caccia. Un breve scambio di battute ha dato il via a una discussione che si è protratta per giorni, coinvolgendo diversi utenti. La discussione ha attirato l'attenzione generale, con commenti e reazioni di varia natura. Nessuna delle parti ha fatto dichiarazioni ufficiali al di fuori dello scambio diretto sui social.
Bastano pochi caratteri per accendere un dibattito che dura giorni. È quello che è successo su X nelle scorse ore, quando Mario Tozzi e Roberto Burioni — due dei divulgatori scientifici più seguiti d'Italia — si sono ritrovati a battibeccare sulla caccia, sugli animali e, alla fine, su cosa significa ragionare in modo scientifico. Il casus belli: la morte di un cacciatore milionario americano, calpestato da cinque elefanti mentre era a caccia di antilopi in Africa. La notizia, ripresa dal Daily Mail, era finita nel di Tozzi, che l'aveva condivisa con un commento tagliente. Perché si scontrano Tozzi e Burioni. In superficie sembra un litigio sulla caccia, ma questo scontro social rivela due visioni diverse di cosa significhi fare divulgazione scientifica, allargando il discorso all’etica e alla militanza.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Leggi anche: Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”
Leggi anche: “La caccia è una m***a, studia!”, “Gli animali me li mangio con gusto e senza rimorso”: ‘scontro’ social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: Studia, No ai fanatici; Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: Studia, No ai fanatici; Scontro social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni: la caccia al centro di un confronto acceso; Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: Studia, No ai fanatici.
Tozzi contro Burioni sulla caccia: scontro via social tra due star della divulgazioneDue dei volti più noti della scienza italiana battibeccano su X a partire da una morte in Africa. Il nodo: si può criticare la caccia in nome della scienza? Tutti i motivi della lite ... quotidiano.net
Caccia, lo scontro sui social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni: «È una mer*a, studia». Il virologo: «Mangio animali con gusto e senza rimorso»Un post sulla morte di un cacciatore, travolto da cinque elefanti durante una spedizione, ha innescato un vivace botta e risposta su X (ex Twitter) tra due dei volti più noti ... leggo.it
Il geologo e il virologo si affrontano su X dopo un commento di Tozzi sulla notizia di un cacciatore morto calpestato dagli elefanti - facebook.com facebook
Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici" x.com