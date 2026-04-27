Due figure note nel campo della divulgazione scientifica si sono affrontate sui social, in particolare sulla piattaforma X, riguardo alla caccia. Un breve scambio di battute ha dato il via a una discussione che si è protratta per giorni, coinvolgendo diversi utenti. La discussione ha attirato l'attenzione generale, con commenti e reazioni di varia natura. Nessuna delle parti ha fatto dichiarazioni ufficiali al di fuori dello scambio diretto sui social.

Bastano pochi caratteri per accendere un dibattito che dura giorni. È quello che è successo su X nelle scorse ore, quando Mario Tozzi e Roberto Burioni — due dei divulgatori scientifici più seguiti d'Italia — si sono ritrovati a battibeccare sulla caccia, sugli animali e, alla fine, su cosa significa ragionare in modo scientifico. Il casus belli: la morte di un cacciatore milionario americano, calpestato da cinque elefanti mentre era a caccia di antilopi in Africa. La notizia, ripresa dal Daily Mail, era finita nel di Tozzi, che l'aveva condivisa con un commento tagliente. Perché si scontrano Tozzi e Burioni. In superficie sembra un litigio sulla caccia, ma questo scontro social rivela due visioni diverse di cosa significhi fare divulgazione scientifica, allargando il discorso all’etica e alla militanza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tozzi contro Burioni sulla caccia: scontro via social tra due star della divulgazione

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