Tozzi-Burioni scontro social sulla caccia | Studia No ai fanatici

Su social media si è acceso un dibattito tra due figure pubbliche italiane, un geologo e divulgatore scientifico e un virologo, entrambi amici, che hanno espresso opinioni contrastanti sulla caccia. La discussione, che ha coinvolto i loro follower, ha visto scambi di commenti diretti e commenti critici riguardo alle posizioni assunte. L'argomento ha portato alla luce diverse opinioni sulla pratica venatoria e sul suo ruolo nella società.

(Adnkronos) – Scontro social (in amicizia) tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. La caccia diventa l'argomento per un confronto vivace tra il geologo e divulgatore scientifico da una parte e il virologo dall'altra. Il dibattito si accende quando Tozzi, volto di Rai3, commenta la notizia della morte di un cacciatore, travolto da 5 elefanti. "Purtroppo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Valditara: "Governo studia progetto per vietare uso social ai minori di 15 anni""Stiamo affrontando un grande?tema che è il divieto all'uso dei social per i minori di 15?anni, dobbiamo approntare delle misure tecnicamente... Tozzi attacca la caccia: “Preferiscono uccidere alla naturaIl divulgatore televisivo Mario Tozzi ha scatenato una violenta polemica colpendo duramente il mondo venatorio e la proposta di riforma della caccia,...