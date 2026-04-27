La caccia è una m***a studia! Gli animali me li mangio con gusto e senza rimorso | ‘scontro’ social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, sui social si sono confrontati due studiosi italiani, uno noto per il suo impegno nel campo ambientale e l’altro per le sue posizioni sulla salute pubblica. La discussione è nata da alcune affermazioni pubblicate su piattaforme online, riguardanti la caccia e il rapporto con gli animali. Il dibattito ha suscitato molte reazioni tra gli utenti, con commenti e condivisioni che hanno alimentato ulteriormente il confronto.

Botta e risposta sui social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. I due studiosi nelle scorse ore si sono trovati a battibeccare su X a proposito della caccia. Tutto ha avuto inizio quando Tozzi, geologo e divulgatore scientifico che il pubblico tv conosce come conduttore di “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai3, ha condiviso una notizia del DailyMail che dava conto della morte di un cacciatore statunitense milionario calpestato a morte da 5 elefanti mentre cacciava antilopi. Mario Tozzi e Roberto Burioni, lo “scontro” social. “Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso”, sono state le parole di Tozzi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La caccia è una m***a, studia!”, “Gli animali me li mangio con gusto e senza rimorso”: ‘scontro’ social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni

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