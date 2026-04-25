Alessio Magagnotti si è aggiudicato la prima tappa del Tour de Bretagne, una gara ciclistica in Francia che si svolge su sette giorni. La corsa, classificata come evento di livello 2.2, ha visto i corridori affrontare diverse frazioni, con una volata decisiva a Pipriac che ha premiato la sua velocità. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il giovane atleta, che si appresta a confrontarsi con le tappe successive della competizione.

Alessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2.2 (dunque sotto il WorldTour e circuito Pro in termini di importanza) che si disputa in Francia per sette giornate. Il 19enne trentino, già Campione del Mondo juniores nell’inseguimento individuale su pista, si è imposto sul traguardo di Pipriac, dettando legge nella volata che ha risolto una frazione di 165,5 km partita da Redon e caratterizzata da un circuito finale abbastanza vallonato da percorrere quattro volte. Ultimo chilometro in leggerissima salita (0,6% di pendenza media) e l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies (la squadra “sviluppo” del sodalizio WorldTour) ha piazzato la zampata giusta nella prova che ha aperto la 60ma edizione di un appuntamento storico del calendario internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessa

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