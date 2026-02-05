Totti alla Roma is back | l’annuncio di Ranieri che fa sognare i tifosi

Claudio Ranieri annuncia che Francesco Totti potrebbe tornare a giocare con la Roma. Il club e i tifosi sperano in un suo ritorno, e l’allenatore-ispiratore si dice ottimista. La notizia fa già il giro dei supporter, che aspettano di capire se sarà davvero possibile rivedere il loro idolo in campo ancora una volta.

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma non è più solo una suggestione romantica. L’ipotesi prende sempre più corpo e a confermare che qualcosa si sta muovendo davvero è stato Claudio Ranieri, oggi senior advisor del club e consulente della famiglia Friedkin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “ Ci stanno pensando “, ha dichiarato Ranieri senza giri di parole, lasciando intendere come l’idea sia concreta e sul tavolo della dirigenza. “ Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma”, ha aggiunto, parole che suonano come una vera apertura ufficiale a un ritorno che avrebbe un forte valore simbolico e identitario.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma.

La possibilità che Francesco Totti torni a giocare con la maglia della Roma prende piede dopo le recenti parole di Ranieri.

