Il Tottenham ha annunciato che Xavi Simons non potrà più tornare in campo quest’anno a causa di un infortunio. La decisione è stata comunicata dopo che il giocatore ha subito un infortunio durante una recente partita. La stagione per il centrocampista si conclude qui, lasciando il tecnico e la squadra in attesa di sviluppi futuri. La notizia arriva in un momento difficile per la formazione, già alle prese con altre assenze importanti.

Se alla vigilia le preoccupazioni del mister De Zerbi erano molteplici, purtroppo l’ incubo diventa realtà. Xavi Simons, uscito per infortunio al minuto 63? nello scontro salvezza contro il Wolverhampton, decreta un verdetto pesante in casa Spurs. In data odierna, infatti secondo quanto reso noto dal comunicato ufficiale del Tottenham, l’esito degli esami strumentali ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con il calciatore che nelle prossime settimane sarà sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente all’operazione comincerà l’iter riabilitativo. Un annuncio che sicuramente non sorride al tecnico italiano che si ritrova in un finale di stagione infuocato, ma senza uno dei suoi uomini chiave.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tottenham, tegola per De Zerbi: stagione finita per Xavi Simons

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