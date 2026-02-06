Velia PE 2026 | il viaggio di stile di Pierre Mantoux

Pierre Mantoux porta in passerella la sua collezione Velia PE 2026, ispirata alle città del mondo. Dodici modelli che uniscono creatività, dettagli raffinati e un tocco di eleganza per l’uso di tutti i giorni. La collezione si distingue per l’ispirazione internazionale e la cura dei particolari, puntando a un pubblico che cerca stile e praticità.

La collezione Velia PE 2026 di Pierre Mantoux presenta dodici modelli ispirati alle città del mondo, tra creatività, dettagli preziosi ed eleganza quotidiana. La nuova collezione Velia di Pierre Mantoux per la Primavera?Estate 2026 reinterpreta il calzino come un accessorio narrativo, capace di raccontare luoghi, atmosfere e identità. Dodici modelli inediti compongono una linea che attraversa il mondo attraverso texture, colori e dettagli sartoriali, trasformando ogni proposta in un piccolo viaggio quotidiano. Il percorso si apre con Oxford, calzino jacquard a scacchi con fiocchetto frontale che richiama l'eleganza preppy dei college inglesi.

