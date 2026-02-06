Torture e violenze nel carcere di Torino 8 poliziotti condannati prosciolti in 6

Quattro poliziotti sono stati condannati e altri sei prosciolti nel processo sulle violenze avvenute nel carcere di Torino, Lorusso e Cutugno. Le accuse di torture e maltrattamenti sono state riconosciute per alcuni agenti, mentre altri sono stati assolti o prosciolti. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze.

Sono stati condannati 8 poliziotti per violenze e tortura nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. In sei sono stati invece prosciolti tra prescrizioni e formula di non aver commesso il fatto. La condanna per i fatti avvenuti tra il 2017 e il 2019 è arrivata in primo grado.

