Torre Annunziata giro di case a luci rosse | al gestore 600 euro a settimana per ogni prostituta

Durante un controllo ambientale a Torre Annunziata, volto a verificare uno sversamento di rifiuti, sono state trovate prove di un’attività di prostituzione gestita da un uomo di 59 anni. Sono state sequestrate due abitazioni e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, il gestore riceveva circa 600 euro a settimana per ogni donna coinvolta nel giro.

Da un controllo per uno sversamento di rifiuti è stato scoperto un giro di prostituzione a Torre Annunziata (Napoli); ai domiciliari 59enne, sequestrate due abitazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Torre Annunziata, scattano le zone rosse per l’emergenza sicurezzaIl Prefetto di Napoli dispone le zone rosse a Torre Annunziata fino al 13 maggio: più controlli e allontanamenti per garantire ordine e sicurezza... Torre Annunziata, la Prefettura dispone le zone rosseIl Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha istituito le zone rosse sul territorio di Torre Annunziata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torre Annunziata, omicidio di Mamma Coraggio: chiesto l’ergastolo per Tamarisco; Funivia Faito, Fragliasso: Disastro causato da errori umani; Nel calcio dei… fondi, la favola italiana del Frosinone made in Ciociaria; Benevento, 26-04-2026 23:25. Torre Annunziata, giro di case a luci rosse: al gestore 600 euro a settimana per ogni prostitutaDa un controllo per uno sversamento di rifiuti è stato scoperto un giro di prostituzione a Torre Annunziata (Napoli); ai domiciliari 59enne, sequestrate ... fanpage.it Presunto giro di prostituzione tra Torre Annunziata e Boscoreale: arrestato 59enne, sequestrati 2 immobiliNella mattinata di oggi, a Torre Annunziata, i militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura della ... cronachedellacampania.it "Onorevole Borrelli buongiorno, volevo farvi una segnalazione di cavalli che corrono avanti e dietro a Torre Annunziata nel porto sulla spiaggetta sotto i silos. Noi pescatori su una spiaggia siamo minacciati dai Cavallari di andare via perché "ANNA FATICÁ". - facebook.com facebook Aprile 2025: l'arbitro Marco Guida, campano, sezione di Torre Annunziata, annuncia di aver chiesto, insieme al collega Fabio Maresca, l'esenzione dal dirigere le partite del #Napoli. Motivazione: "Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passegg x.com