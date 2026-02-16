Il Prefetto di Napoli ha deciso di istituire le zone rosse a Torre Annunziata, perché la città sta vivendo un aumento di problemi legati alla sicurezza. La misura, in vigore fino al 13 maggio, prevede più pattuglie della polizia e allontanamenti di persone sospette. Questa decisione arriva dopo una serie di incidenti e tensioni tra gruppi di giovani nel centro cittadino.

Il Prefetto di Napoli dispone le zone rosse a Torre Annunziata fino al 13 maggio: più controlli e allontanamenti per garantire ordine e sicurezza pubblica. Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha istituito le zone rosse sul territorio di Torre Annunziata. E’ la decisione assunta al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta lunedì 9 febbraio e dedicata all’emergenza sicurezza a Torre Annunziata. A chiedere il rinnovo del provvedimento, che ha decorrenza immediata e sarà valido fino al 13 maggio, è stato il sindaco Corrado Cuccurullo. Le aree d’intervento individuate sono via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani, Corso Umberto I (dall’intersezione con via Alfani a via Poerio), piazza Nicotera, Piazza Risorgimento, viale Manfredi, piazza Imbriani e via Marconi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, scattano le zone rosse per l’emergenza sicurezza

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali con misure di sicurezza più stringenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.